Эксперт рассказал, кому необходим дополнительный прием железа

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Железо является одним из девяти основополагающих микроэлементов, необходимых для поддержания нормального состояния организма. Часто от его недостатка страдают беременные женщины и молодые мамы, так как львиная доля запаса железа в организме уходит на развитие малыша или процесс родов.

Врач ультразвуковой диагностики, кандидат медицинских наук Елена Макарова объяснила, что беременной женщине крайне важно поддерживать достаточное содержание железа в своем организме, так как он участвует в образовании ДНК плода, способствует становлению его пищеварительной, нервной, мышечной, иммунной систем.

Железодефицитная анемия в большинстве случаев ощущается как усталость, слабость. Возникают частые головокружения, одышка, бледность кожи, ломкость ногтей и волос, снижение иммунитета.

Для предотвращения этих состояний во время беременности врач рекомендует включать в рацион продукты, богатые железом: красное мясо, печень, бобовые, зеленые овощи, гречку, кунжут, курагу, изюм, грецкие орехи, пишет "Тюменская область сегодня". При недостатке важного элемента и только по показаниям доктор может назначить дополнительный прием препаратов железа.