Владимир Путин наградил супругов Зиновьевых медалью ордена “Родительская слава”
Общество, 19:17 04 октября 2024
| Фото: скриншот видео t.me/operativnyishtabtyumen
Медалью ордена “Родительская слава” наградил президент России Владимир Путин супругов Зиновьевых из Тюменской области. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.
Указ о награждении государственными наградами РФ опубликован на портале правовой информации.
В тексте документа отмечено, что Антон Сергеевич и Светлана Анатольевна Зиновьевы награждаются за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитание детей.