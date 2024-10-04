  • 4 октября 20244.10.2024пятница
  • В Тюмени 8..10 С 1 м/с ветер южный

Владимир Путин наградил супругов Зиновьевых медалью ордена “Родительская слава”

Общество, 19:17 04 октября 2024

скриншот видео t.me/operativnyishtabtyumen | Фото: скриншот видео t.me/operativnyishtabtyumen

Медалью ордена “Родительская слава” наградил президент России Владимир Путин супругов Зиновьевых из Тюменской области. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

Указ о награждении государственными наградами РФ опубликован на портале правовой информации.

В тексте документа отмечено, что Антон Сергеевич и Светлана Анатольевна Зиновьевы награждаются за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитание детей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Владимир Путин , многодетные семьи , орден Родительская слава

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:17 04.10.2024Владимир Путин наградил супругов Зиновьевых медалью ордена “Родительская слава”
18:51 04.10.2024Выставочный проект "И.Я. Словцов. Наследие" откроется в Тюмени
18:28 04.10.2024На анимационные шоу и мастер-классы приглашают тюменцев в выходные
18:16 04.10.2024На развязке по ул. Дамбовской в Тюмени на несколько часов ограничат движение