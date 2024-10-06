Команда ОКБ №2 стала победителем Всероссийской олимпиады

| Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Команда врачей-стажеров отделения лучевой диагностики Областной клинической больницы № 2 победила на Всероссийской профильной олимпиаде для ординаторов, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Состязания состоялись в Москве в рамках Российского диагностического саммита. В рамках мероприятия прошла Всероссийская Олимпиада по лучевой диагностики для ординаторов. мастерски смогла справиться со всеми испытаниями и заняла 1 место.

"Отрадно, что наши молодые врачи с самого начала своего трудового пути приняли участие в олимпиаде РДС. Это отличный шанс получить новые знания, отработать практические навыки, применить теоретические знания и обменяться опытом в области рентгенологии. Наша команда с большим отрывом лидировала на всех этапах", - отметила директор ГБУЗ ТО "Областная клиническая больница №2" Татьяна Клещевникова.