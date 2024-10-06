Минобрнауки и Президентская библиотека заключили соглашение в рамках форума в Тюмени

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Соглашение о сотрудничестве заключили Минобрнауки РФ и Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. Документ подписан в рамках III Национального форума преподавателей истории в Тюмени, сообщает информационный центр регионального правительства.

Подписи поставили заместитель Министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский и генеральный директор Президентской библиотеки Юрий Носов. Для реализации соглашения в течение нескольких месяцев будет разработана дорожная карта.

"Это старт двусторонней работы по вовлечению в учебно-методический процесс фондов библиотеки, в которых находятся более миллиона единиц хранения – книг и документов", – прокомментировал Юрий Носов.

"Наша задача – всем вместе продвинуться по пути решения главной задачи, чтобы молодые люди, которые заканчивают российские университеты, лучше знали историю своей страны. Для того, чтобы эффективно двигаться по этому пути, нужно постоянно поддерживать связь друг с другом. В этом смысле, мне кажется, форум незаменим", - подвел итог, общаясь с журналистами, замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.