Более 424 миллиардов рублей потратили тюменцы в магазинах с начала года

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область лидирует по обороту розничной торговли в УФО. Жители Тюменской области за восемь месяцев потратили в магазинах 424 млрд 599,5 млн рублей. В среднем чек каждого - 32,8 тыс. рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года прирост составил на 14,2%.

Как сообщает "Вслух.ру", большая часть покупок приходится на непродовольственные товары. По сравнению с декабрем 2023 года цены на продовольственные товары выросли на 1,6%, на непродовольственные — на 3,8%.