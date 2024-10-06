  • 6 октября 20246.10.2024воскресенье
  • В Тюмени 12..14 С 5 м/с ветер юго-западный

Более 424 миллиардов рублей потратили тюменцы в магазинах с начала года

Общество, 08:03 06 октября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область лидирует по обороту розничной торговли в УФО. Жители Тюменской области за восемь месяцев потратили в магазинах 424 млрд 599,5 млн рублей. В среднем чек каждого - 32,8 тыс. рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года прирост составил на 14,2%.

Как сообщает "Вслух.ру", большая часть покупок приходится на непродовольственные товары. По сравнению с декабрем 2023 года цены на продовольственные товары выросли на 1,6%, на непродовольственные — на 3,8%.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# розничная торговля , УФО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:03 06.10.2024Тюменских режиссеров и актеров приглашают в театральную лабораторию
14:00 06.10.2024В Тюменском районе загорелся дачный дом
13:04 06.10.2024Тюменцев приглашают на документальный спектакль-перформанс
12:02 06.10.2024Тюменцев приглашают поучаствовать в викторине ко Дню народного единства