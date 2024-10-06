Тюменские врачи спасли женщину после удаления грыжи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Врачи Областной клинической больницы №1 удалили жительнице Ишима грыжу и восстановили внутренние органы. Огромное выпячивание в области живота причиняло женщине постоянные боли, мешало нормально передвигаться и вынуждало значительно ограничивать свою активность. сообщает пресс-служба мед. учреждения.

"Внутренние органы выпали в грыжевой мешок, размеры которого, на момент поступления составляли 20х30 см, это как две головы взрослого человека. Пациентке угрожало осложнение - спаечная болезнь или ущемление грыжи, что чревато некрозом органов, развитием перитонита и внезапным летальным исходом",- сказал заведующий отделением гнойной хирургии ОКБ №1, врач-хирург Сергей Липовой.

Операция длилась около трех часов. Врачи удалили грыжевой мешок и провели сложные реконструктивные манипуляции, чтобы восстановить целостность брюшной стенки. Состояние женщины было нормальным, но в послеоперационном периоде у пациентки обострилось не выявленное ранее бронхиальное осложнение, в результате чего возникла острая дыхательная недостаточность.

Более 20 дней сотрудники отделения реанимации и анестезиологии №6 боролись за жизнь женщины. Ежедневно корректировались параметры респираторной поддержки. Сейчас пациентке предстоит шесть месяцев реабилитации и ограничение физических нагрузок.