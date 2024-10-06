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В Тюменском районе установили памятник участнику Великой Отечественной войны

Общество, 10:02 06 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Памятник участнику Великой Отечественной войны Павлу Авдееву установили в с. Онохино Тюменского района. Павел Авдеев родился в с. Онохино, работал комбайнером в колхозе "Коминтерн", женился и растил сына и дочь. Он ушел на фронт в январе 1942 года, а летом того же года его признали без вести пропавшим. Однако спустя 77 лет в 2019 году поисковики из "Крым-Севастополь-поиск" и отряда "Боевое братство" нашли его останки на суше вблизи Балаклавы, сообщает пресс-служба главы Тюменского района

Благодаря инициативе и отзывчивости местных жителей, при поддержке предпринимателей установлен памятник погибшему герою. В церемонии участвовала правнучка Авдеева. Этот памятник стал символом мужества и стойкости всех соотечественников, отдавших жизнь за свободу родной земли.

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# Великая Отечественная война , поисковики

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