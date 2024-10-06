Тюменцев приглашают на документальный спектакль-перформанс

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Показ документального спектакля-перформанса "Мои дурацкие танцы" пройдет в Молодежном театральном центре "Космос" 20 октября. Вход бесплатный, необходима регистрации в группе "Космос | Молодежный театральный центр" во ВКонтакте.

"Мы ставим спектакль о людях, которые, несмотря на свои различия, объединяются в танце. С помощью хастла участники находят выход из сложных жизненных ситуаций, не обращаясь за помощью к психологу. Зрители станут свидетелями этих историй", — сказала руководитель и создатель проекта Дарья Ананина.

Как сообщает "Мегатюмень", представлении участвуют 17 человек разных профессий в возрасте от 25 до 45 лет. С ними провели занятия по актерскому мастерству, а также по пластике и хореографии для проработки визуальной части спектакля. Инициатива стала победителем конкурса на реализацию творческих проектов "ЦЕХ" в 2024 году, организованного Молодежным театральным центром "Космос" при поддержке Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Возрастное ограничение: 16+.