Тюменских режиссеров и актеров приглашают в театральную лабораторию

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Молодые тюменские режиссеры и актеры могут стать частью спектакля или перформанса от Театральной лаборатории GatiLab с 28 октября по 3 ноября. Подать заявку на участие можно до 15 октября в одноименном сообществе во ВКонтакте. Участники вместе с экспертами создадут эскизы спектакля или перформанса в разных направлениях: иммерсивный спектакль, пластический театр и хеппенинг — импровизация. В завершение проекта молодые люди покажут свои работы тюменским зрителям.

"Участие в GatiLab — это возможность для молодых специалистов и творческих людей окунуться в новые виды театра, которые в регионе не так популярны. Участники смогут не только реализовать себя как актеры или режиссеры, но и получить ценные знания, которые станут основой для дальнейшего профессионального роста, — сказала руководитель проекта "Театральная лаборатория GatiLab" Тамара Мингазиева.

Как сообщает "Moi-portal.ru", для горожан организуют открытые мастер-классы от театральных практиков и педагогов. Инициатива реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов и Гранта губернатора Тюменской области. Сумма грантовой поддержки — 900 тыс. рублей.