В Исетском районе заменили асфальтобетонное покрытие

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Работы по замене асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге в Исетском районе завершили в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Покрытие заменили на дороге общего пользования регионального значения Шадринск-Ялуторовск, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

В районе также провели дополнительные мероприятия по укреплению обочины, ремонт пешеходного тротуара, заменили восемь автопавильонов. Эти улучшения направлены на повышение безопасности дорожного движения и удобства для пешеходов.

Добавим, всего в рамках реализации проекта "Региональная и местная дорожная сеть" нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Тюменской области в текущем году выполняются работы на 170 объектах ремонта, в том числе на двух мостах и двух путепроводах.