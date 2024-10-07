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Инспектор ПДН из Увата признана одной из лучших в своем деле в России

Общество, 13:09 07 октября 2024

Пресс-служба МВД РФ | Фото: Пресс-служба МВД РФ

Инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Уватскому району, лейтенант полиции Алена Бабушкина заняла второе место в финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников подразделений ПДН и центров временного содержания для несовершеннолетних.

Заключительный этап конкурса проходил на базе Московского университета МВД России. В нем участвовали 16 сотрудников – победители предыдущего этапа из восьми федеральных округов России. В течение двух дней конкурсанты проходили испытания по огневой, правовой, служебной, физической подготовкам, в ходе которых продемонстрировали знания нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность ПДН и ЦВСНП, навыки владения боевыми приемами борьбы и оказания первой медицинской помощи, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.

Вместе с Аленой Бабушкиной в тройку лучших также вошли представители Татарстана и Владимирской области.

Пресс-служба МВД РФ | Фото: Пресс-служба МВД РФ

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