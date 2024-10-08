Театрализованную экскурсию устроят на юбилее "Дома Машарова" в Тюмени

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Театрализованная экскурсия "Приём у Машаровых", мастер-класс "Свечи из вощины", музейный лекторий "Год жизни русского крестьянина" ждут гостей на юбилее музея "Дом Машарова". События продлятся с 17 по 20 октября.

"Приём у Машаровых" 17 октября начнется в 18 часов 30 минут и 19 часов. 18 октября - в 19 часов. На мастер-класс "Свечи из вощины" приглашают 18 октября к 17 часам.

Музейный лекторий "Год жизни русского крестьянина" пройдет 19 октября. Начало - в 16 часов. Концертная программа "Музыка вне времени" состоится в этот же день. Студенты Колледжа искусств исполянт романсы и известные песни. Начало - в 18 часов.

Литературная мастерская "Серебряная лампа" откроется 20 октября в 16 часов.

Вход на мероприятия свободный, количество мест ограничено. Обязательная регистрация по ссылке или по телефону 8(3452) 46-13-10.

Возрастное ограничение: 6+.

Музей в здании бывшего особняка промышленника Николая Машарова открылся в 1994 году. На протяжении 30 лет здесь знакомятся с историей города, посещают музыкальные и поэтические вечера, находят место для творческих решений.