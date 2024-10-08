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О психологии будущего расскажут на бесплатной конференции в Тюмени

Общество, 10:00 08 октября 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Конференция "Психология меняет мир" пройдет в концертно-танцевальном зале "Золотые ворота Сибири" (ул. Герцена, 87) в Тюмени 10 октября. Начало мероприятия — в 19 часов, участие — бесплатное по предварительной регистрации.

Психологи, психотерапевты и психиатры расскажут о стратегиях в жизни и бизнесе, психологии будущего, трансформации ценностей в современном мире. Конференция будет интересна тем, кто увлекается саморазвитием и хочет научиться помогать себе, все еще сомневается, для чего нужны психологи, и желает в этом разобраться, предпринимателям и руководителям компаний.

Встреча приурочена ко Всемирному дню психического здоровья.

Регистрация — по ссылке.

Возрастное ограничение: 16+.

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# конференция , психология

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