О психологии будущего расскажут на бесплатной конференции в Тюмени
Общество, 10:00 08 октября 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия
Конференция "Психология меняет мир" пройдет в концертно-танцевальном зале "Золотые ворота Сибири" (ул. Герцена, 87) в Тюмени 10 октября. Начало мероприятия — в 19 часов, участие — бесплатное по предварительной регистрации.
Психологи, психотерапевты и психиатры расскажут о стратегиях в жизни и бизнесе, психологии будущего, трансформации ценностей в современном мире. Конференция будет интересна тем, кто увлекается саморазвитием и хочет научиться помогать себе, все еще сомневается, для чего нужны психологи, и желает в этом разобраться, предпринимателям и руководителям компаний.
Встреча приурочена ко Всемирному дню психического здоровья.
Регистрация — по ссылке.
Возрастное ограничение: 16+.