Тюменских школьников приглашают на химический турнир

| Фото: ТГМУ | Фото: ТГМУ

Тюменский химический турнир пройдет на базе Тюменского медуниверситета 11 и 12 ноября. К участию приглашают школьников 8-11 классов. Для решения задач им необходимо использовать школьные знания химии, креативный научный подход, оригинальность и умение работать с университетской литературой, сообщает пресс-служба вуза.

Лучшие команды получат приглашение на Уральский химический турнир, который пройдет в Екатеринбурге. Победители представят свой регион на Межрегиональном химическом турнире в Москве. Школьники получат именные сертификаты, а преподаватели – благодарственные письма.

Участие бесплатное. Регистрация идет полностью через сайт проектной команды EasyChem. Зарегистрировать команду на сайте может только один из участников. Узнать дополнительную информацию можно по тел.: +7 (952) 732-97-13, +7 (922) 618-57-42.