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Губернатор Тюменской области поздравил аграриев с профессиональным праздником

Губернатор, 09:07 13 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Работники сельского хозяйства Тюменской области отмечают профессиональный праздник 13 октября. В связи с этим губернатор региона Александр Моор поздравил тружеников и ветеранов агропромышленного комплекса.

"Несмотря на капризы природы, рекордный паводок, наши аграрии сумели успешно провести посевную, а в осенний период принять все необходимые меры для сбора урожая. Во всех успехах АПК – вклад работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Благодарю вас за труд, любовь к земле и своему делу. Пусть все ваши достижения приумножаются на благо Тюменской области и нашей страны. Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!" - сказал глава субъекта.

Он добавил, что сельское хозяйство было и остается ключевой сферой экономики области. Сегодня в регионе полностью обеспечивается потребность по основным видам продукции, а излишки поставляются за ее пределы, в том числе на экспорт. На одного жителя региона вырабатывается молока в 1,5 раза больше, чем в среднем по России, мяса - в 1,2 раза. Кратно выросло за последние годы и производство тепличных овощей.

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# аграрии , Александр Моор , АПК , поздравление

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