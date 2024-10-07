В Тюмени наградили победителей регионального этапа премии "Студент года"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Победителей регионального этапа премии "Студент года — 2024" наградили в Тюмени 7 октября. Лучших студентов вузов, колледжей и техникумов выбрали в 16 направлениях и двух специальных треках.

"Премия создана для того, чтобы поддержать лучших студентов в различных направлениях, таких как медиа, творчество, наука, спорт и другие. Если в прошлом году у нас было 225 заявок, в этом году их больше 300. Лучших отбирали в несколько этапов, каждому студенту надо было подать свое портфолио и пройти ряд конкурсных испытаний, таких как самопрезентация, собеседование и решение кейсов. В каждой номинации их оценивали по три эксперта", — рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" руководитель студенческого центра Тюменской области Екатерина Гагарина.

Среди номинаций премии: "Интеллект года", "Общественник года", "Профессионал года", "Доброволец года" и еще 12 направлений, а также два специальных трека: "Студент года. Медики" и "Студент года. Педагоги".

Награды обладателям Гран-при вручила директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова.

"Такие программы, как "Студент года", дают возможность вам найти единомышленников, продвинуться как лидерам и, конечно же, стать профессионалами своего дела, а в перспективе — делать проекты на развитие не только нашего региона, но и страны. Я вам желаю удачи на федеральном этапе, достойно покажите Тюменскую область", — отметила она.

Обладателями дипломов Гран-при стали Александра Котова из Тюменского колледжа производственных и социальных технологий, Санан Мамедов из Тюменского медуниверситета, а также Иван Щетков из Тюменского индустриального университета. Иван, студент четвертого курса института сервиса и отраслевого управления, был отмечен в номинации "Спортсмен года".

"Я занимаюсь гиревым спортом уже семь лет, представляю нашу область и страну на разного уровня соревнованиях. Посетил два международных старта и забрал золотые медали, также победил на всероссийском старте отборочном главном. Поэтому по количеству спортивных достижений основных, я думаю, конкурентов у меня не было. На следующем этапе конкурса, всероссийском, мне будет очень интересно посмотреть на достижения других людей, можно сказать, похвастаться своими", — рассказал корреспонденту ИА "Тюменская линия" Иван Щетков.

Национальные финалы премии "Студент года" пройдут в ноябре и декабре 2024 года.

Вера Корушнова