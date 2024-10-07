На дороге в Абатском районе заменили асфальтобетонное покрытие

| Фото: ГУС ТО | Фото: ГУС ТО

Работы по замене асфальтобетонного покрытия протяженностью 2,3 км (км 29+150 до км 31+470) на автодороге Абатское – Маслянский завершены, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Было проведено фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, что позволило подготовить дорожное основание для дальнейших работ. Специалисты выровняли и усилили основание, добавив новый щебень.

Уложено новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, укреплены обочины. Это существенно повысит безопасность движения.

Ремонтные работы ведутся в рамках реализации проекта "Региональная и местная дорожная сеть" нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В 2024 году в Тюменской области запланированы работы на 170 объектах, включая два моста и два путепровода.