  • 7 октября 20247.10.2024понедельник
  • В Тюмени 3..5 С 0 м/с ветер юго-западный

Победителей XI кинофестиваля "Ноль Плюс" объявили в Тюмени

Общество, 18:48 07 октября 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Победителей XI кинофестиваля "Ноль Плюс" объявили в Тюмени, сообщает информационный центр правительства региона.

В номинации "Короткометражные игровые фильмы" победу завоевала французская кинолента "Ативио" режиссера Джульетты Бушени. Фильм рассказывает о музыкальном даре, который невозможно спрятать даже в самых тяжелых жизненных условиях.

В номинации "Полнометражные игровые фильмы" — "Лапин" режиссеров Аси Олешкевич, Влада Краснослободцева. После развода родителей 15-летний подросток Валя Лапин вынужден переехать с матерью в провинцию, но он надеется, что скоро переедет к отцу в Канаду.

В номинации "Короткометражные анимационные фильмы" — "Сикстинская капелла" (Колумбия). Винчо живет на улице и проводит свое время за переработкой и разделением городских отходов, чтобы в дальнейшем использовать их в своих творениях. Под мостом он работает над своим шедевром — Сикстинской капеллой.

“Руслан и Людмила" (Россия) стал лучшим в номинации "Полнометражные анимационные фильмы".

В номинации "Документальные, научно-популярные и просветительские фильмы" наградой отмечен "Огненный лис" (Россия). Показана история лисенка по кличке Ветер, который единственный в семье, кто выжил при нападении медведя. Ему удалось пережить свою первую зиму и завоевать любовь красавицы Лавы. Но весной возвращаются они — медведи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# кинофестиваль Ноль плюс

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:14 07.10.2024Новую концепцию к новогодним праздникам опубликовала администрация Тюмени
20:23 07.10.2024Народный праздник "Капуста-барыня" прошел в Ялуторовском остроге
19:49 07.10.2024Юные тюменцы вошли в сводный коллектив детского хора России
19:18 07.10.2024На дороге в Абатском районе заменили асфальтобетонное покрытие