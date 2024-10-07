Победителей XI кинофестиваля "Ноль Плюс" объявили в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Победителей XI кинофестиваля "Ноль Плюс" объявили в Тюмени, сообщает информационный центр правительства региона.

В номинации "Короткометражные игровые фильмы" победу завоевала французская кинолента "Ативио" режиссера Джульетты Бушени. Фильм рассказывает о музыкальном даре, который невозможно спрятать даже в самых тяжелых жизненных условиях.

В номинации "Полнометражные игровые фильмы" — "Лапин" режиссеров Аси Олешкевич, Влада Краснослободцева. После развода родителей 15-летний подросток Валя Лапин вынужден переехать с матерью в провинцию, но он надеется, что скоро переедет к отцу в Канаду.

В номинации "Короткометражные анимационные фильмы" — "Сикстинская капелла" (Колумбия). Винчо живет на улице и проводит свое время за переработкой и разделением городских отходов, чтобы в дальнейшем использовать их в своих творениях. Под мостом он работает над своим шедевром — Сикстинской капеллой.

“Руслан и Людмила" (Россия) стал лучшим в номинации "Полнометражные анимационные фильмы".

В номинации "Документальные, научно-популярные и просветительские фильмы" наградой отмечен "Огненный лис" (Россия). Показана история лисенка по кличке Ветер, который единственный в семье, кто выжил при нападении медведя. Ему удалось пережить свою первую зиму и завоевать любовь красавицы Лавы. Но весной возвращаются они — медведи.