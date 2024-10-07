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Народный праздник "Капуста-барыня" прошел в Ялуторовском остроге

Общество, 20:23 07 октября 2024

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Народный праздник "Капуст-барыня" прошел в Ялуторовском остроге, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Гости делали памятные фото в осенней фотозоне, участвовали в выставке-ярмарке и традиционных забавах, дегустировали сытные угощения, знакомились с капустными обрядами и гаданиями под старинные песни. Также они смогли увидеть выступление чемпиона России по аккордеону Павла Егорова.

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Народное гулянье "Капуста-барыня" проводится в Ялуторовске с 2017 года.

В 2023 году в окружном этапе Международной премии Russian Event Awards Приволжского и Уральского федеральных округов мероприятие заняло третье место как лучшее туристическое событие в сфере сельского туризма.

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

В 2024 году мастера представили продукцию на окружном этапе Всероссийского конкурса "Туристический сувенир" в Кургане. Сувенир события "Капуста-барыня", созданный Светланой Василевской занял второе место.

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# праздник , Ялуторовск , Ялуторовский острог

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