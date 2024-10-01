В Тюмени выросла стоимость смены резины с летней на зимнюю

| Фото: Евгения Тенегина, ИА "Тюменская линия" | Фото: Евгения Тенегина, ИА "Тюменская линия"

"Переобуть" автомобили с летней резины на зимнюю рекомендуют тюменцам в связи с похолоданиями и осадками. В салонах шиномонтажа областного центра такая услуга стоит от 2 тыс. 200 до 3 тыс. 400 рублей. Это дороже в среднем на 400-500 рублей, чем в 2023 году. Все зависит от того, легковой это автомобиль, внедорожник или грузовой.

Для владельцев машин с радиусом колеса 17 дюймов в Восточном округе в среднем услуга обойдется 3 тыс. 200 рублей, в Ленинском - столько же, в Калининском - 2 тыс. 200 рублей, в Заречном - 2 тыс. 600 рублей. В стоимость входит демонтаж, монтаж шин и балансировка. За дополнительную плату можно сделать дошиповку зимней резины. Стоит записаться на СТО заранее, чтобы не стоять в очереди.

| Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия" | Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия"

В связи со сменой погодных условий, водителям рекомендуют срочно сменить резину. Особенно это касается автовладельцев, которые ежедневно ездят на работу или возят детей в детские сады и школы.

"Стоит также изменить стиль вождения. Необходимо сбавить скорость, не лихачить, увеличить дистанцию между машинами, поскольку тормозной путь стал длиннее. Резина на всех колесах должна быть одинаковой. Недопустимо, чтобы передние колеса были шипованные, а задние - "лысые". Протектор тоже должен быть одинаковым, иначе может случится авария", - отметила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Тюменской области Анжела Борисова.

Требования по зимней резине действуют к легковым автомобилям и грузовым машинам массой до 3,5 тонн. Запрещается эксплуатация с остаточной глубиной протектора для легковых авто менее 1,6 мм, для грузовых массой до 3,5 тонн - менее 1 мм, использование транспорта с шинами, на которых есть порезы, деформация корда, повреждения боковых поверхностей.

Юлия Божок