В Тюменской области выявили 106 недействительных деклараций на зерно
106 недействительных деклараций на зерно и продукты его переработки выявили в Тюменской области с января по сентябрь. Это в два раза больше, чем за девять месяцев годом ранее, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
Среди основных нарушений - в декларациях не указаны ссылки на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 либо отсутствуют номера аттестатов аккредитации испытательных лабораторий, проводивших исследования.
Отсутствуют исследования на зараженность вредителями, загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями на наличие спорыньи и головни, горчака ползучего, софоры лисохвостной. Также не проведены исследования на действующие вещества примененных пестицидов.
Управление выдало сельхозтоваропроизводителям 106 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна.