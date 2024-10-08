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В Тюменской области выявили 106 недействительных деклараций на зерно

Общество, 13:52 08 октября 2024

управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

106 недействительных деклараций на зерно и продукты его переработки выявили в Тюменской области с января по сентябрь. Это в два раза больше, чем за девять месяцев годом ранее, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Среди основных нарушений - в декларациях не указаны ссылки на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 либо отсутствуют номера аттестатов аккредитации испытательных лабораторий, проводивших исследования.

Отсутствуют исследования на зараженность вредителями, загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями на наличие спорыньи и головни, горчака ползучего, софоры лисохвостной. Также не проведены исследования на действующие вещества примененных пестицидов.

Управление выдало сельхозтоваропроизводителям 106 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна.

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# декларация , зерно , Россельхознадзор

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