Первокурсники тюменского медколледжа получили студенческие билеты из рук Красной королевы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Посвящение первокурсников в студенты по мотивам сказки "Алиса в стране чудес" прошло в Тюменском медицинском колледже 8 октября.

По словам директора Тюменского медицинского колледжа Марины Макаровой, это традиционный праздник для ребят, он всегда проходит ярко и красиво.

"В этот день первокурсники входят в нашу большую студенческую семью. В основу сценария всегда берем сказки, потому что в медицине, как в сказке, добро должно побеждать зло. Студенты уже понимают, что с этого дня для них началось не просто образование, а целая жизнь, связанная со здравоохранением. Это классно, когда они приходят молодыми, еще не до конца понимают куда попали, а выходят подготовленными специалистами, которым люди доверяют свое здоровье", — поделилась Марина Макарова.

Встретили первокурсников Красная королева и другие персонажи. Молодежь ждали интерактивы и загадки, в том числе на медицинские темы. Например, необходимо было определить, в какой из представленных емкостей находится чабрец.

В роли Красной королевы выступила председатель Студенческого совета Тюменского медицинского колледжа, студентка третьего курса по специализации "Сестринское дело" Ракель Аббасова. Она загадывала новоиспеченным студентам загадки и в случае правильного ответа вручала студенческий билет.

"Наша программа называется "Алиса в стране ТМК" - так мы объединили знаменитую сказку с нашим колледжем. Обустроили фотозону, организовали чаепитие с персонажами и интерактивную программу", — поделилась Ракель Аббасова.

По ее словам, для студентов важна не удача, а стремление к достижению целей, только тогда получится учиться, работать и участвовать в общественной жизни колледжа.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин