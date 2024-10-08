В Ялуторовском районе открыли семейный МФЦ
Общество, 16:59 08 октября 2024
| Фото: из Telegram-канала главы Ялуторовского района
Семейный МФЦ открыли в Ялуторовском районе на базе комплексного центра социального обслуживания населения. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Ялуторовского района Андрей Гильгенберг.
"В комфортный, современный, уютный МФЦ может обратиться любая семья района, причём вместе с детьми, которым тоже найдётся занятие по душе", - отметил глава района.
По принципу "одного окна" граждане могут получить социальные услуги, юридическую и психологическую помощь.