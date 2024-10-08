В Абатском районе прокладывают противопожарные полосы вокруг населенных пунктов

| Фото: из Telegram-канала главы Абатского района Игоря Васильева | Фото: из Telegram-канала главы Абатского района Игоря Васильева

Противопожарные минерализованные полосы прокладывают вокруг населенных пунктов Абатского района. Организуют работу местные администрации, об этом рассказал глава муниципального образования Игорь Васильев в своих соцсетях.

"Вместе с начальником отдела по благоустройству Абатского сельского поселения Василием Медведевым проверили как движется эта работа. Одновременно проводим мероприятия по выкашиванию бурьяна в общественных местах. Однако, без участия самих жителей деревень в обеспечении противопожарной безопасности нам не обойтись", - подчеркнул глава района.

Он отметил, что в первую очередь селянам необходимо навести порядок в своих огородах и на придомовых территориях. Сделать это можно в том числе на осенних субботниках.