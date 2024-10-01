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Шесть проектов представят Тюменскую область на премии "Гордость нации – 2024"

Общество, 17:03 12 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шесть проектов представила Тюменская область на заключительный этап V Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России "Гордость нации – 2024".

Как сообщила корреспонденту ИА "Тюменская линия" заместитель председателя реготделения Ассамблеи народов России Людмила Шабанова, ранее все эти проекты вошли в число победителей и призеров регионального этапа премии. Теперь им предстоит представлять Тюменскую область на всероссийском уровне.

"Так, "Центр русской культуры" Тюмени в лице руководителя Татьяны Ухман поборется за награду "За лучшие практики в сфере национальных отношений". В номинации "За вклад в обеспечение гражданского единства и межнационального согласия" регион представит "Союз армян Тюменской области", который возглавляет Абрам Овеян, - рассказала Людмила Шабанова. - В номинации "За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики" свой проект представила руководитель Национально-культурной автономии татар Тюменской области Лейсан Хурматуллина. На премию "За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях" претендует руководитель региональной национально-культурной автономии немцев Наталья Гайценрейдер".

Кроме того, "Ишимский городской культурный центр", который представляет Анжелика Талалаева, номинирован на премию "За вклад в сохранение и развитие культуры народов России". Представитель национально-культурной автономии немцев Тюменской области Наталья Рамих поборется за победу в номинации "За вклад в сохранение и развитие родных языков".

Премия "Гордость нации" присуждается гражданам России за их личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов многонациональной России. Заключительный этап всероссийского конкурса пройдет 28 октября в Москве в здании Государственного академического Малого театра.

Любовь Голышева

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# Гордость нации , межнациональные отношения , премия

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