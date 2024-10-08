Тоболяков удостоили медалью ордена "Родительская слава"

| Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области

Многодетных родителей из Тобольска Антона и Светлану Зиновьевых удостоили медалью ордена "Родительская слава". Указ об этом подписал Президент России Владимир Путин. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Антон и Светлана – крепкая и дружная пара с более чем 22-летним стажем семейной жизни. Они воспитывают четверых детей. Старший сын Илья получает высшее медицинское образование, Игорь учится в Тюменском индустриальном университете. Младшим, Георгию и Таисии, еще предстоит выбрать свою дорогу в жизни. Общие увлечения всех Зиновьевых – спорт и путешествия.

Добавим, медали ордена "Родительская слава" в Тюменской области удостоены уже 19 семей. Эта почетная награда – символ того, что семья и дети являются высшими ценностями для нашего государства и общества.