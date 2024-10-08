Более 536 тысяч тюменцев прошли диспансеризацию с начала года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

536 тыс. 484 жителя Тюменской области прошли диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр за период с января по сентябрь 2024 года. Активнее всего диспансеризацию проходят жители Вагайского, Аромашевского, Уватского, Викуловского, Омутинского районов. Профилактические медицинские осмотры активно проходят жители города Тюмени, Нижнетавдинского, Вагайского, Упоровского, Заводоуковского районов, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Выявлено впервые 39 тыс. 494 заболевания, в том числе болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением — 15 тыс. 282 случая, 2 тыс. 70 случаев ишемической болезни сердца, 3 тыс. 62 случая цереброваскулярной болезни, 2 тыс. 362 - сахарный диабет, 1 тыс. 286 - злокачественные новообразования, из них на ранней стадии — 1 тыс. 24.

Диспансеризацию необходимо проходить один раз в три года гражданам от 18 до 39 лет и ежегодно после 40.