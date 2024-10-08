Тюменцы могут получить удостоверение многодетной семьи
Общество, 19:44 08 октября 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Удостоверения многодетной семьи начнут выдавать в Тюменской области. Оно будет подтверждать данный статус и даст возможность купить льготные билеты, например, на культурные мероприятия, сообщает информационный центр регионального правительства.
Подать документы можно через: Госуслуги; филиалы МФЦ; комплексные центры социального обслуживания. Срок рассмотрения заявления составит восемь рабочих дней.