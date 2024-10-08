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Тюменцы могут получить удостоверение многодетной семьи

Общество, 19:44 08 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Удостоверения многодетной семьи начнут выдавать в Тюменской области. Оно будет подтверждать данный статус и даст возможность купить льготные билеты, например, на культурные мероприятия, сообщает информационный центр регионального правительства.

Подать документы можно через: Госуслуги; филиалы МФЦ; комплексные центры социального обслуживания. Срок рассмотрения заявления составит восемь рабочих дней.

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# льготы , многодетная семья

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