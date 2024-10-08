Тобольске врачи спасли пациента с ножевым ранением

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Хирурги Областной больницы №3 в Тобольске Игорь Амелин и Феликс Гурницкий, а также анастезиолог Сергей Евглевский провели экстренную операцию пациенту с ножевым ранением, приведшим к массивной кровопотере, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

"Пациент поступил в крайне тяжелом, предсмертном состоянии с массивной внутренней кровопотерей. Благодаря командной работе мы смогли вернуть его к жизни. Сегодня он идет на поправку, и угрозы для его жизни больше нет", - сказал заведующий хирургическим отделением Игорь Амелин.

Важную роль в спасении пациента сыграло возвращение его собственной крови через специальный аппарат и оперативная доставка донорской крови со станции переливания.

В настоящее время пациент находится на амбулаторном лечении.