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Тобольске врачи спасли пациента с ножевым ранением

Общество, 21:12 08 октября 2024

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Хирурги Областной больницы №3 в Тобольске Игорь Амелин и Феликс Гурницкий, а также анастезиолог Сергей Евглевский провели экстренную операцию пациенту с ножевым ранением, приведшим к массивной кровопотере, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

"Пациент поступил в крайне тяжелом, предсмертном состоянии с массивной внутренней кровопотерей. Благодаря командной работе мы смогли вернуть его к жизни. Сегодня он идет на поправку, и угрозы для его жизни больше нет", - сказал заведующий хирургическим отделением Игорь Амелин.

Важную роль в спасении пациента сыграло возвращение его собственной крови через специальный аппарат и оперативная доставка донорской крови со станции переливания.

В настоящее время пациент находится на амбулаторном лечении.

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