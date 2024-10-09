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Тюменские студенты стали победителями федерального проекта "Правовая мастерская России"

Общество, 12:47 09 октября 2024

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Студенты ТюмГУ стали победителями федерального проекта "Правовая мастерская России". Награждение прошло в Совете Федерации в Москве, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В тюменскую команду вошли студенты-юристы и выпускники Института государства и права Тюменского госуниверситета: Леонид Иванов, Марина Лунина, Михаил Романов, Александра Тарханова, Екатерина Романова, Виктория Макарова и Андрей Рыбников. Их работу команды координировала заместитель директора по воспитательной работе и молодежной политике ИГиП, наставник корпуса правовых волонтёров Мариана Альмухаметова.

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Отметим, что межрегиональный проект – новое актуальное направление деятельности молодёжи, ставшее популярным среди студентов старших курсов из более 20 крупных российских вузов. В этот раз участники обрабатывали обращения граждан, проживающих на недавно присоединенных к России территориях и столкнувшихся с трудностями получения гражданства РФ, прошли обучающий курс Ассоциации юристов России "Волонтеры в праве", а также программу по подготовке нормативных правовых актов, аналитических правовых и справочных материалов и другие. Крое этого, они приобрели навыки общения с государственными органами.

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# правовая грамотность , ТюмГУ

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