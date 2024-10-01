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Новый проект соберет любителей фольклора в Викуловском музее

Общество, 10:03 13 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Цикл ежемесячных тематических встреч "Песни на все времена" запускает Викуловский народный краеведческий музей в новом творческом сезоне.

Первая встреча состоится 16 октября в 15 часов. "Гости узнают, какие бывают русские народные песни, когда их пели, какие из них особенно любили наши бабушки и дедушки. А десять самых главных русских народных песен споем все вместе под аккомпанемент баяна", - рассказали организаторы.

Участники расширят свои знания об обрядовых, трудовых, календарных, игровых и других видах народных композиций. Особыми гостями встречи станут участники детского фольклорного ансамбля районного Дома культуры.

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# Викуловский район , культура

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