Рекордное количество браков зарегистрировали в Ишиме в августе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

99 пар поженились в Ишиме в августе 2024 года. Эта цифра стала рекордной за два года. Предыдущий рекорд – 113 браков – был поставлен в октябре 2022 года.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила председатель комитета ЗАГС Ишима Надежда Харитонова.

Всего с начала Года семьи в комитете ЗАГС Ишима зарегистрировали 489 брачных союзов. Самыми популярными месяцами для свадеб остаются август и июль, в которые поженились 99 и 72 пары соответственно.

Инна Кондрашкина