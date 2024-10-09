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Рекордное количество браков зарегистрировали в Ишиме в августе

Общество, 13:42 09 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

99 пар поженились в Ишиме в августе 2024 года. Эта цифра стала рекордной за два года. Предыдущий рекорд – 113 браков – был поставлен в октябре 2022 года.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила председатель комитета ЗАГС Ишима Надежда Харитонова.

Всего с начала Года семьи в комитете ЗАГС Ишима зарегистрировали 489 брачных союзов. Самыми популярными месяцами для свадеб остаются август и июль, в которые поженились 99 и 72 пары соответственно.

Инна Кондрашкина

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# ЗАГС , Ишим

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