Тюменские школьники пройдут обучение по новой программе "Скелет: ex vs in"

| Фото: ТМУ | Фото: ТМУ

Программа "Скелет: ex vs in" открытой медико-фармацевтической школы стартует на базе Тюменского медицинского университета с 28 октября и продлится до 1 ноября, сообщает пресс-служба вуза.

В этом году ребята 8-11 классов узнают все о покровах тела беспозвоночных, строении скелетообразных существ, смогут прокачать свои навыки в биохимии, нейробиологии, освоят основы биотехнологии и биоинженерии.

Перед началом программы школьники прошли предобучение. Списки поступивших опубликуют в ближайшее время.