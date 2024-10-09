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Тюменские школьники пройдут обучение по новой программе "Скелет: ex vs in"

Общество, 14:15 09 октября 2024

ТМУ | Фото: ТМУ

Программа "Скелет: ex vs in" открытой медико-фармацевтической школы стартует на базе Тюменского медицинского университета с 28 октября и продлится до 1 ноября, сообщает пресс-служба вуза.

В этом году ребята 8-11 классов узнают все о покровах тела беспозвоночных, строении скелетообразных существ, смогут прокачать свои навыки в биохимии, нейробиологии, освоят основы биотехнологии и биоинженерии.

Перед началом программы школьники прошли предобучение. Списки поступивших опубликуют в ближайшее время.

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# обучение , ТМУ , школьники

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