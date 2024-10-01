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Трио имени Хачатуряна выступит в Тюмени на фестивале "Алябьевская осень"

Общество, 08:28 11 октября 2024

vk.com/tyumenphilharmonic | Фото: vk.com/tyumenphilharmonic

Трио им. Хачатуряна и Тюменский филармонический оркестр выступят в филармонии в рамках фестиваля "Алябьевская осень" 19 октября в 18 часов. В программу концерта вошли: Чайковский "Трио "Памяти великого художника" и Бетховен "Концерт для скрипки, виолончели и фортепиано с оркестром", сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Трио в 2024 году отмечает 25-летие с момента образования. Музыканты празднуют дату двумя грандиозными концертными турами по России. В программу входят наиболее известные и любимые произведения, которые часто исполняются артистами.

Трио тесно сотрудничает с современными композиторами. На счету ансамбля несколько премьер новых сочинений, некоторые из которых были написаны специально для него. Важной частью жизни ансамбля является связь с Домом-музеем Арама Хачатуряна в Ереване, ставшим настоящей творческой лабораторией музыкантов. Здесь записываются диски трио, регулярно проходят концерты и реализуются образовательные проекты, инициированные участниками ансамбля.

Билеты на концерт в Тюмени можно приобрести в кассах ТКТО, в информационном киоске "Культурная точка" на пешеходной улице Дзержинского, на сайте.

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# Алябьевская осень , концерт

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