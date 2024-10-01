Об изучении родословных сибирских татар расскажут тюменцам на лекции

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Об особенностях составления родословных у сибирских татар расскажут на встрече клуба "Моя родословная" в Тюмени 12 октября. Начало в 15 часов. Мероприятие пройдет в библиотеке № 15 имени Ершова (ул. Минская, 98).

Своими знаниями поделится краевед, автор книг о фольклоре сибирских татар Фаусия Марганова.

Возрастное ограничение: 12+.

Участники клуба "Моя родословная" исследуют семейную историю, обмениваются знаниями друг с другом, встречаются с работниками архивов, музеев, специалистами в области генеалогии.