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Об изучении родословных сибирских татар расскажут тюменцам на лекции

Общество, 08:43 11 октября 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Об особенностях составления родословных у сибирских татар расскажут на встрече клуба "Моя родословная" в Тюмени 12 октября. Начало в 15 часов. Мероприятие пройдет в библиотеке № 15 имени Ершова (ул. Минская, 98).

Своими знаниями поделится краевед, автор книг о фольклоре сибирских татар Фаусия Марганова.

Возрастное ограничение: 12+.

Участники клуба "Моя родословная" исследуют семейную историю, обмениваются знаниями друг с другом, встречаются с работниками архивов, музеев, специалистами в области генеалогии.

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# генеалогия , сибирские татары

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