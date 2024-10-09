Брендированные автобусы выйдут на маршрут Тобольск - Тюмень

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Новый проект - туристический бренд автобусов большого класса "Тобольск – ключ к Сибири" запускает Тобольское ПАТП.

Каждый из них рассчитан на 51 посадочное место и будет задействован на междугородних маршрутах и туристических перевозках. Все автобусы получат свое имя: Дмитрий Менделеев, Петр Ершов, Александр Алябьев, Семен Ремезов и Василий Перов, сообщает пресс-служба администрации Тобольска.

Первым по маршруту № 555 Тобольск - Тюмень выйдет "Борт Дмитрия Ивановича Менделеева".

Видео из ТГ-канала администрации Тобольска