Елена Майер покинула пост директора департамента культуры Тюменской области

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Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер покинула пост 9 октября. Ее вклад в развитие отрасли высоко оценил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"5,5 лет назад я назначил Елену Владимировну Майер директором департамента культуры Тюменской области. Она справилась со всеми поставленными задачами. Была разработана стратегия по созданию единого социокультурного пространства в Тюменской области. В рамках нацпроекта "Культура" в муниципалитетах открывались ДК, библиотеки, концертные залы, кинотеатры. За последний год учреждения культуры в Тюменской собрали рекордное количество посетителей – 35,8 миллиона", - написал глава региона в своих аккаунтах в соцсетях.

За время руководства Елена Майер при поддержке команды профессионалов области успела запустить новые фестивали, еще масштабней стал фестиваль "Лето в Тобольском Кремле". В регионе открыли новые арт-резиденции, успешно реализованы федеральные и региональные программы.

"Благодаря ее вниманию и энергии поддержка культуры и искусства в Тюменской области вышла на новый уровень. Вместе мы сделали многие местные проекты узнаваемыми далеко за пределами области. Большое спасибо за проделанную работу. Желаю успехов в дальнейшей карьере! Верю, что впереди нас ждут не менее интересные совместные проекты", - пожелал Александр Моор.