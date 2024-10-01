Артисты из Донецка выступят для тюменцев в "Нефтянике"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Коллектив Донецкой филармонии фолк-бэнд "Русский акцент" представляет программу, посвящённую дружбе, верности и любви к родному краю. Концерт пройдет в ДК "Нефтяник" 15 октября. В программе прозвучат такие песни, как "Подмосковные вечера" Василия Соловьёва-Седого, "Старый клён" Александры Пахмутовой, "Есть только миг" Александра Зацепина, "На Тихорецкую" Микаэла Таривердиева, сообщает пресс-служба Центра татарской культуры.

Прозвучат также песни, посвящённые Донбассу. Зрители услышат произведения Никиты Богословского "Давно не бывал я в Донбассе" и "Спят курганы тёмные".

Вместе с фолк-бэндом "Русский акцент" в концерте выступят вокалисты Донецкой филармонии – Екатерина Гладышева, Андрей Чёрный.

Возрастное ограничение: 12+