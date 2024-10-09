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Вакцинировать сотрудников от гриппа намерены 37 % работодателей Тюмени

Общество, 17:23 09 октября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вакцинировать сотрудников от гриппа намерены 37 % работодателей Тюмени. Чуть меньше – 35 % – не предпринимают мер для предотвращения заболеваний в коллективе, сообщает результаты опроса исследовательский центр сервиса по поиску работы Superjob.

Опрос представителей экономически активного населения показал, что только 26 % считают необходимым ежегодно делать прививку от гриппа. Каждый второй против вакцинации: "Вирус мутирует, лучше укреплять иммунитет здоровым образом жизни". Каждый пятый затрудняется с ответом.

Чаще о необходимости вакцинации говорили жители Тюмени до 34 лет – 30 % и те, кому больше 45 лет – 29 %.

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# вакцинация , грипп , социальный опрос

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