Вакцинировать сотрудников от гриппа намерены 37 % работодателей Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вакцинировать сотрудников от гриппа намерены 37 % работодателей Тюмени. Чуть меньше – 35 % – не предпринимают мер для предотвращения заболеваний в коллективе, сообщает результаты опроса исследовательский центр сервиса по поиску работы Superjob.

Опрос представителей экономически активного населения показал, что только 26 % считают необходимым ежегодно делать прививку от гриппа. Каждый второй против вакцинации: "Вирус мутирует, лучше укреплять иммунитет здоровым образом жизни". Каждый пятый затрудняется с ответом.

Чаще о необходимости вакцинации говорили жители Тюмени до 34 лет – 30 % и те, кому больше 45 лет – 29 %.