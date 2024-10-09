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Тюменские скалолазы выиграли золото всероссийских соревнований

Общество, 18:07 09 октября 2024

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Медали Всероссийских соревнований по скалолазанию в дисциплине скорость в Калининграде завоевали спортсмены из Тюменской области. Золото среди женщин у Екатерины Баращук, победителем среди мужчин стал Данила Уколов.

Также бронзовую медаль состязаний, несмотря на травму, полученную в предыдущем забеге, завоевал Иван Земляков.

В Калининграде вручили главный трофей сезона — Большой кубок федерации скалолазания России. Награду получают спортсмены, которые заработали наибольшее количество очков с марта по октябрь на крупных стартах страны. Второе место в рейтинге с 235 баллами заняла Екатерина Баращук, третье место с 216 баллами — Юлия Каплина. Данила Уколов с 280 баллами стал победителем среди мужчин, Иван Земляков с 245 баллами на втором месте, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

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