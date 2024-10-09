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Владимир Якушев: меры поддержки, которые касаются малых форм хозяйствования, нужно сохранить

Общество, 17:26 09 октября 2024

из Telegram-канала Единой России | Фото: из Telegram-канала Единой России

Все меры поддержки, которые касаются малых форм хозяйствования, нужно максимально сохранить, сказал первый вице-спикер СФ, врио секретаря генсовета Единой России Владимир Якушев.

Состоялось 576-е заседание Совета Федерации в рамках "правительственного часа" на тему "Развитие сельского хозяйства в современных условиях". В нём принимала участие министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут.

С инициативами по развитию отрасли выступил Владимир Якушев.

"С 2012 года действует субсидия на погектарную поддержку экономических субъектов, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Минсельхозом подготовлено постановление о поддержке средних и малых предприятий Сибирского и Дальневосточных федеральных округов. Предлагаю вернуться к этому вопросу, изыскать возможности и поддержать представителей других федеральных округов. Но если такой возможности нет, как минимум поддержать субъекты с низкой бюджетной обеспеченностью", – сказал он.

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