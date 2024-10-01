Антрополог Алима Бисенова рассказала, что общего между Астаной и Тюменью
Лекцию “Из города в деревню: субурбанизация, рурализация и рост агломераций” антрополог, доцент кафедры социологии и антропологии Назарбаев Университета Астаны Алима Бисенова прочитала тюменцам в атриуме бизнес-центра 1А Первомайская 9 октября. Она открыла цикл открытых мероприятий "Лекции о городе" от компании "Брусника".
В интервью корреспонденту "Тюменской линии" Алима Бисенова рассказала, что общего между Астаной и Тюменью.
"Девелопмент, его обдумывание, переосмысление – то, что есть и в Тюмени, и в Астане. В Тюмени много развязок – это признак города, который растет. Исторический центр тихий, деревянный и это хорошо. Тюмень – это столица правильного девелопмента, который встраивается в городскую среду, не разрушает то, что было, наоборот, возрождает", - считает профессор.
Более 100 человек попали на лекцию Алимы. Она построила ее, исходя из статистки развития крупных городов Казахстана с конца 90-х годов прошлого века и на сегодняшний день. За это время численность горожан увеличилась за счет приезда сельских жителей. Произошла субурбанизация. Примерно по такому же сценарию развивались все российские города. Тенденция последнего времени – рурализация – отток населения из городов в сельскую местность.
Эксперты отмечают, что Тюмень растет с каждым годом. Руководитель магистратуры Концептуальной урбанистки ТюмГУ, старший научный сотрудник Игорь Стась считает, что изменения в городской среде Тюмени активно происходят последние пять лет.
"Не хватает определенного образования, куда двигаться городам, как проводить эти изменения. Это касается всех: органов власти, девелоперов, простых горожан, то есть всех, кто занят в этом большом рынке. Лекции, конференции с участием спикеров, исследователей городов помогают понять основные тенденции развития городской среды и человека в ней с точки зрения науки мирового уровня", - уверен Игорь.
По мнению лектора Амины Бисеновой, человеку комфортно жить в таком городе, где правильно выстроен трафик движения транспорта с учетом пожеланий пешеходов, других участников.
Кстати, Алима стала гостем Молодежной научной конференции "Метрополисы II: городское планирование и разнообразие образов жизни", которая пройдет на площадке Центра стратегического развития "Сибирь" 10-12 октября. Она организована Центром урбанистики ТюмГУ.
Цикл просветительских лекций антропологов, социологов, экономистов, урбанистов из Москвы, Казани и других городов продлится до февраля 2025 г. Следить за анонсами можно на сайте и в соцсетях компании "Брусника".
Анжела Лебедева