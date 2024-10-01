Антрополог Алима Бисенова рассказала, что общего между Астаной и Тюменью

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лекцию “Из города в деревню: субурбанизация, рурализация и рост агломераций” антрополог, доцент кафедры социологии и антропологии Назарбаев Университета Астаны Алима Бисенова прочитала тюменцам в атриуме бизнес-центра 1А Первомайская 9 октября. Она открыла цикл открытых мероприятий "Лекции о городе" от компании "Брусника".

В интервью корреспонденту "Тюменской линии" Алима Бисенова рассказала, что общего между Астаной и Тюменью.

"Девелопмент, его обдумывание, переосмысление – то, что есть и в Тюмени, и в Астане. В Тюмени много развязок – это признак города, который растет. Исторический центр тихий, деревянный и это хорошо. Тюмень – это столица правильного девелопмента, который встраивается в городскую среду, не разрушает то, что было, наоборот, возрождает", - считает профессор.

Более 100 человек попали на лекцию Алимы. Она построила ее, исходя из статистки развития крупных городов Казахстана с конца 90-х годов прошлого века и на сегодняшний день. За это время численность горожан увеличилась за счет приезда сельских жителей. Произошла субурбанизация. Примерно по такому же сценарию развивались все российские города. Тенденция последнего времени – рурализация – отток населения из городов в сельскую местность.

Эксперты отмечают, что Тюмень растет с каждым годом. Руководитель магистратуры Концептуальной урбанистки ТюмГУ, старший научный сотрудник Игорь Стась считает, что изменения в городской среде Тюмени активно происходят последние пять лет.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Не хватает определенного образования, куда двигаться городам, как проводить эти изменения. Это касается всех: органов власти, девелоперов, простых горожан, то есть всех, кто занят в этом большом рынке. Лекции, конференции с участием спикеров, исследователей городов помогают понять основные тенденции развития городской среды и человека в ней с точки зрения науки мирового уровня", - уверен Игорь.

По мнению лектора Амины Бисеновой, человеку комфортно жить в таком городе, где правильно выстроен трафик движения транспорта с учетом пожеланий пешеходов, других участников.

Кстати, Алима стала гостем Молодежной научной конференции "Метрополисы II: городское планирование и разнообразие образов жизни", которая пройдет на площадке Центра стратегического развития "Сибирь" 10-12 октября. Она организована Центром урбанистики ТюмГУ.

Цикл просветительских лекций антропологов, социологов, экономистов, урбанистов из Москвы, Казани и других городов продлится до февраля 2025 г. Следить за анонсами можно на сайте и в соцсетях компании "Брусника".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Анжела Лебедева