  • 10 октября 202410.10.2024четверг
  • USD96,9483
    EUR106,4175
  • В Тюмени 0..2 С 6 м/с ветер северо-восточный

На Цветном бульваре в Тюмени завершила работу "Ремесленная слобода"

Общество, 11:29 10 октября 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

"Ремесленная слобода" на Цветном бульваре в Тюмени завершила свою работу. Как сообщили в городской администрации, в зимний период тюменские ремесленники продолжат участие в городских ярмарочных мероприятиях, а на Цветной бульвар вернутся в мае.

Накануне директор департамента потребительского рынка администрации города Елена Ерёмина поблагодарила ремесленников за активность и вручила награды за вклад в креативные индустрии города.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Отметим, в течение лета в специально установленных на Цветном бульваре корнерах мастера предлагали горожанам и гостям Тюмени сделанные своими руками вещи – шоперы, чокеры, серёжки, варежки и многое другое.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Елена Еремина , креативные индустрии , ремесленники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:25 10.10.2024Развлечения для всей семьи ждут горожан на "Тюменской марке"
12:14 10.10.2024В Тюмени выросла стоимость смены резины с летней на зимнюю
12:02 10.10.2024В Ярковском районе открыли памятник, посвященный фронтовикам
11:51 10.10.2024Артисты из Донецка выступят для тюменцев в "Нефтянике"