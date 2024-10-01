На Цветном бульваре в Тюмени завершила работу "Ремесленная слобода"
Общество, 11:29 10 октября 2024
| Фото: администрация Тюмени
"Ремесленная слобода" на Цветном бульваре в Тюмени завершила свою работу. Как сообщили в городской администрации, в зимний период тюменские ремесленники продолжат участие в городских ярмарочных мероприятиях, а на Цветной бульвар вернутся в мае.
Накануне директор департамента потребительского рынка администрации города Елена Ерёмина поблагодарила ремесленников за активность и вручила награды за вклад в креативные индустрии города.
| Фото: администрация Тюмени
Отметим, в течение лета в специально установленных на Цветном бульваре корнерах мастера предлагали горожанам и гостям Тюмени сделанные своими руками вещи – шоперы, чокеры, серёжки, варежки и многое другое.