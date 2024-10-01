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Тюменские старшеклассники могут стать волонтерами проекта #СпастиМожетКаждый

Общество, 11:40 10 октября 2024

Набор школьников 8-11 классов для реализации проекта по первой помощи объявил Тюменский медуниверситет. Как отметили в пресс-службе вуза, комплексный просветительский проект "#СпастиМожетКаждый" представляет собой серию очных занятий по обучению навыкам оказания первой помощи с целью улучшения практической подготовки команд школьников при неотложных состояниях.

Проект пройдет в три этапа. На первом, который продлится с 14 по 27 октября, состоится обучение школьников-волонтеров проекта. На втором – регистрация команд участников. На третьем этапе, с 28 октября по 1 декабря, будет организовано обучение волонтерами-школьниками команд участников.

Регистрация волонтеров проект продлится до 13 октября по ссылке.

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# волонтеры , первая помощь , проект , Тюменский медицинский университет

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