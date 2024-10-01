В Ярковском районе открыли памятник, посвященный фронтовикам

| Фото: «Единая Россия» | Фото: «Единая Россия»

Памятник участникам Великой Отечественной войны открыли в д. Большой Краснояр Ярковского района.

Инициативу жителей поддержал член фракции "Единая Россия" Государственной думы Николай Брыкин, при участии которого установлено уже 32 памятника.

Он рассказал: "Ко мне обратилась группа активистов из Ярковского района во главе с Ильгизом Шариповым, офицером, участником войны в Афганистане, с просьбой заменить покосившейся старый памятник. Не мог на нее не откликнуться. Пока мы помним наших героев, мы непобедимы!".

На плиты нового памятника нанесены 182 фамилии фронтовиков из трех деревень: Большой Краснояр, Малый Эсаул и Ульяново. Из 182 человек домой с полей сражений не вернулись 98.

Первый заместитель председателя Тюменской областной думы, секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов отметил: "Теперь у жителей есть место, где можно почтить память земляков, прочитать на мраморной плите фамилию своего отца, деда или прадеда. Раньше на этом месте стоял другой памятник, без имён. Установке нового предшествовал кропотливый архивный труд, проведенный активистами - жителями и уроженцами трёх деревень".

Глава Ярковского района Евгений Золотухин поблагодарил единороссов за поддержку в реализации проектов, в том числе направленных на сохранение истории.

Руководитель областного Совета ветеранов войны и труда Степан Киричук сообщил, что ветераны региона активно участвуют в общественной жизни. Он отметил: "Мы уверены, что мемориалы, посвященные фронтовикам, нужны. Иначе что останется нашим внукам и правнукам в память о подвиге старшего поколения?"

Информацию о бойцах собирала инициативная группа, в составе которой была Клара Гайдельшина, уроженка Большого Краснояра.

"Часть активистов искала сведения в архивах, часть ходила по домам и опрашивала жителей. Была проведена огромная работа, мы установили не только имена и фамилии, но и зафиксировали биографические данные", - рассказала Клара Гайдельшина.

У нее самой в родне немало участников Великой Отечественной войны, и их имена теперь выбиты в камне. Старший лейтенант Абдрахман Сафиуллин командовал взводом, воевал под Старой Руссой, потерял глаз, но вернулся в строй и продолжил сражаться. В дальнейшем за мужество, проявленное в бою — взял на себя командование полком, когда погибли командир и его заместитель, был награжден орденом Красной Звезды.

Андрей Артюхов сообщил, что в преддверии юбилея Победы в регионе ведётся большая работа по сохранению памяти, "Единая Россия" реализует проекты "Лица Героев", "Оружие Победы", "Историческая память" и другие.