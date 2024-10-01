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Справку об участии в спецоперации можно будет получить через Госуслуги

Общество, 18:05 10 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Правительство России упростило порядок оформления справки об участии в специальной военной операции. С 1 ноября ее можно будет получить через Госуслуги.

До сих пор справки об участии в СВО не имели единого образца и выдавались командирами воинских частей или военкоматами. Это затрудняло процесс их получения бойцами и родственниками тех, кто участвует в спецоперации.

Подписанное постановление не только регламентирует выдачу справок для бойцов и их родственников через Госуслуги, но и устанавливает единый образец. С ее помощью они получают различные меры социальной поддержки, оказываемые региональными властями, сообщают в правительстве РФ.

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# госуслуги , спецоперация

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