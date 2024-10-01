Тюменец планирует развивать региональное кино на федеральном уровне

| Фото: тюменская кинокомпания Rec production | Фото: тюменская кинокомпания Rec production

Генеральный продюсер тюменской кинокомпании Rec production Иван Паламар планирует развивать местное кино на федеральном уровне. Он собирается предложить "Руки вверх продакшн", Старт, СТС, а также мультимедийным платформам Wink и "КиноПоиск" сценарии для съемок двух полнометражных фильмов.

"Я планирую переезжать на учебу в Москву, буду рассказывать о тюменских проектах и договариваться с платформами и студиями о размещении у них наших фильмов. Так, у меня сейчас сценарий полнометражного фильма "Счастье есть 2", где девушка-подросток впадает в наркотическую зависимость и ей предстоит выбраться из сложной жизненной ситуации. Вторая идея на тему, которая не так давно произошла со мной. Это будет лента про двух любящих людей, что не подошли друг другу. Зрители узнают, как это отражается на людях, что они чувствуют после расставания, насколько это больно для двух сторон", – поделился с корреспондентом "Тюменской линии" Иван Паламар.

В кино он пришел в 2017 году. Первой работой стала короткометражка "Счастье есть". По словам Ивана, она получилась скучной и неинтересной, а зрители просили доработать звук и картинку. Несмотря на неудачный опыт, желание заниматься кинематографией не пропало. Вместе с командой он, поработав над ошибками, снял сериал "Тайный друг", который получил положительный отклик. В результате в его копилке сейчас 28 картин, куда входят короткие и полные метры, а также сериалы.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В 2021 году тюменец создал кинокомпанию Rec production. Ребята снимают картины на остросоциальные темы, чтобы "каждый мог прочувствовать то, как они важны для этого мира". За это время они провели Всероссийский конкурс сценарного мастерства, открыли несколько филиалов в Тобольске, ХМАО и Перми, сотрудничают с VK Kлипами. Фильм "Любовь в чашке" стал полуфиналистом фестиваля SWIFF в США. Кроме этого, команда активно пополняет медиатеку новыми лентами, не только собственного производства, но и работами других молодых кинематографистов из России.

"До нас была только "База Медиа", причем со временем свою деятельность они перенесли в Москву. Сначала мы назывались Rec72 и были обычным молодежным сообществом. Мы сняли "Домашний экспресс" и решили выложить его на ютубе. Но загружать видео от меня как-то неверно, потому что есть целая команда. Поэтому мы трансформировались в Rec production – кинокомпанию полного производства. Сейчас в нее входят 12 человек, а я занимаюсь ее переводом в ООО, чтобы она стала полноценным бизнесом. Да и в целом, думаю, наш вклад большой - мы смогли построить систематизацию кино в Тюмени и показать, что оно доступно", - пояснил Иван Паламар.

Сейчас кинокомпания дорабатывает короткий метр "Чтобы не было холодно". 17-минутная картина повествует о мальчике Боре, который называет себя выдуманным именем Эм. Утром во время завтрака он задается вопросом "Для чего мы живем?" и пытается найти на него ответ. Премьерный показ запланирован в одном из кинотеатров города в начале 2025 года. После этого фильм выложат на онлайн-платформах.

Виктория Макарова