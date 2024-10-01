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Правительство Тюменской области эффективно сотрудничает с судебными органами в сфере цифровизации

Общество, 17:26 10 октября 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Правительство Тюменской области эффективно сотрудничает с судебными органами в сфере цифровизации. Есть определенные успехи. Об этом сказал заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский 10 октября.

Так, жители Тюменской области могут подавать документы в электронном виде через систему ГАС "Правосудие".

"Внедрение современных информационных технологий в деятельность судебной системы способствует повышению качества ее работы, а также создает более комфортные условия для наших граждан, обращающихся в суды за защитой своих прав и интересов”, – передает слова заместителя губернатора информационный центр правительства Тюменской области.

Он подчеркнул, что эффективная работа судебной системы имеет большое значение для социально-экономического развития региона и страны.

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Отметим, Павел Белявский принял участие в торжественном собрании, посвященном 80-летию судебной системы региона. Состоялась научно-практическая конференция, посвященная информатизации судебных органов.

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# Павел Белявский , цифровизация

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