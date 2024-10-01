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Более 60 студентов принимают участие в слете "Территория безопасности" в Тюменской области

Общество, 20:03 10 октября 2024

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Более 60 человек стали участниками II студенческого слета "Территория безопасности, который объединил представителей спасательных отрядов. Открытие состоялось на территории детского загородного лагеря "Ребячья республика", сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Участников приветствовал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области Алексей Шутов, который пожелал ребятам достойно пройти все этапы и уверенно применять полученные знания на практике.

Под руководством специалистов чрезвычайного ведомства отряды уже состоялись практические занятия по пожарной подготовке. Участники узнали о ликвидации последствий ДТП, освоили навыки сплава на катамаране.

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Впереди у студентов практикум по организации работы штаба добровольцев в ЧС, работа с альпинистским снаряжением, основы оказания первой помощи, топография и использование радиосвязи.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , слет , студенты

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