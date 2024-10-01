Дорожные службы продолжают усиленно работать в Тюменской области

| Фото: ГУС ТО | Фото: ГУС ТО

Погода остается нестабильной, дорожные службы продолжают работать в усиленном режиме, сообщает ГУС Тюменской области.

“Резкое похолодание до -3 градусов, сопровождающееся обильным снегопадом, потребовало слаженной работы дорожных служб. В связи с неблагоприятными погодными условиями, заблаговременно было принято решение о проведении превентивных мер для обеспечения безопасности на региональных дорогах с высокой интенсивностью движения”, – добавили в ГУС ТО.

Ночью дорожные службы активно работали над обработкой региональных дорог. Для этого была задействована специальная техника, которая равномерно распределяла противогололедные материалы по проезжей части. Это позволило предотвратить образование гололеда и обеспечить безопасное движение транспорта.

Водителей призывают быть внимательными и соблюдать скоростной режим, особенно в условиях плохой видимости и скользкой дороги.